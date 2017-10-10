Источник: акции "Русала" будут размещены в диапазоне 5,4-5,55 гонконгского доллара

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НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Акции "Русала" будут размещены в диапазоне 5,4-5,55 гонконгского доллара, то есть с дисконтом не менее 5%. Об этом сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Ориентир цены размещения 3% акций "Русала" составляет 5,4-5,55 гонконгского доллара за бумагу, что предполагает дисконт 5-7,5% к цене закрытия торгов 10 октября", - сообщил собеседник агентства. По его словам, книга заявок на 3% акций компании подписана.
Ранее стало известно, что Onexim Holdings Михаила Прохорова и Lamesa Holdings Виктора Вексельберга продают 3% акций "Русала", основным акционером которого является Олег Дерипаска.
Onexim продает 0,7% акций, Lamesa - 2,3%. Всего будет продано 456 млн акций, залистингованных на Гонконгской бирже.
Стоимость такого пакета акций составляет $341 млн по курсу гонконгского доллара к доллару США на закрытие торгов 10 октября. Но с учетом предполагаемого дисконта этот пакет может быть реализован за $315-324 млн.
Организаторы размещения - Goldman Sachs и "Ренессанс Капитал".