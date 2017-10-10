Самое большое в Европе колесо обозрения построят в Дербенте

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МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана вместе с частным инвестором намерены построить в Дербенте самое большое в Европе колесо обозрения высотой 150 метров. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэрии Дербента.
Во вторник глава администрации города Малик Баглиев ознакомился с инвестиционным проектом строительства гостиничного комплекса "Жемчужина Каспия" уровня сервиса ''5 звезд'' и аттракциона, который должны построить на территории отеля.
''На встрече прошло первичное согласование реализации проекта по строительству уникального аттракциона - колеса обозрения высотой 150 метров, самого большого в Европе. Построен он будет на территории отеля. В разработке конструкции учтены все условия: сейсмичность, особенности почвы, карта ветров и другие условия'', - сообщили в пресс- службе.
В ближайшее время будут подготовлены проектные предложения, говорится в сообщении.
Колесо обозрения будет оборудовано кондиционированными кабинами повышенной комфортности с открытыми креслами, имеющими дуги безопасности для пассажиров, сообщают в пресс- службе.