Самое большое в Европе колесо обозрения построят в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана вместе с частным инвестором намерены построить в Дербенте самое большое в Европе колесо обозрения высотой 150 метров. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэрии Дербента.

Во вторник глава администрации города Малик Баглиев ознакомился с инвестиционным проектом строительства гостиничного комплекса "Жемчужина Каспия" уровня сервиса ''5 звезд'' и аттракциона, который должны построить на территории отеля.

''На встрече прошло первичное согласование реализации проекта по строительству уникального аттракциона - колеса обозрения высотой 150 метров, самого большого в Европе. Построен он будет на территории отеля. В разработке конструкции учтены все условия: сейсмичность, особенности почвы, карта ветров и другие условия'', - сообщили в пресс- службе.

В ближайшее время будут подготовлены проектные предложения, говорится в сообщении.

Колесо обозрения будет оборудовано кондиционированными кабинами повышенной комфортности с открытыми креслами, имеющими дуги безопасности для пассажиров, сообщают в пресс- службе.