Медведев прибыл в Марокко, где обсудит сотрудничество в энергетике и АПК

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РАБАТ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Марокко, где проведет переговоры с руководством страны. Как сообщили в пресс-службе кабмина РФ, будет обсуждаться, в частности, сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и развитие туризма.
Глава кабмина прилетел в Марокко из Алжира, где у него также прошли переговоры с руководством государства.
Программа двухдневного визита Медведева предусматривает встречи с премьер-министром Саадом ад-Дин аль-Османи, беседы с председателями обеих палат парламента. "В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи, - говорится в сообщении кабмина РФ. - К подписанию в ходе визита готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".
Сотрудник аппарата правительства РФ сообщил, что Медведев посещает Марокко по приглашению главы кабмина этой страны Саада ад-Дина аль-Османи. "В России высоко ценят традиционно дружественные отношения с королевством, придают большое значение дальнейшему углублению и развитию двустороннего взаимодействия на различных направлениях", - отметил собеседник агентства.
По его словам, на полях визита Медведева в Марокко состоится российско-марокканский бизнес-форум с широким участием представителей деловых кругов двух стран, организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр.