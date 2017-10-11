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Медведев проиллюстрировал свой визит в Марокко фразой из "Касабланки" о прекрасной дружбе

Экономика и бизнес
11 октября, 2:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Премьер-министр РФ также упомянул об "элегантном ромбике с надписью "Maroc" на мандаринах и апельсинах из этой страны

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев верит в перспективы развития дружеских связей между Россией и Марокко. Об этом говорится в его статье для газеты Al Akhbar, опубликованной по случаю визита председателя правительства РФ в королевство.

Медведев отметил, что одним из символов, с которым ассоциируется у россиян Марокко, является знаменитый фильм "Касабланка" (1942), действие которого происходит в этой стране. "Всякий любитель кино знает финальную фразу выдающегося фильма: "Думаю, что это начало прекрасной дружбы". Дружба России и Марокко началась давно, и есть все основания полагать, что она будет только крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран", - написал премьер-министр РФ.

Он упомянул и о еще одном символе, с которым знакомо не одно поколение жителей нашей страны - "элегантном ромбике с надписью "Maroc" на мандаринах и апельсинах из Марокко. Этот ромбик, по словам Медведева, стал своего рода "знаком позитивного восприятия и симпатии к вашей стране".

История отношений

Премьер-министр РФ отметил, что Россия и Марокко, которые в следующем году отметят 120 лет со дня установления дипломатических отношений, всегда испытывали взаимное притяжение и "никогда не находились в противостоянии". Как подчеркнул Медведев, наша страна всегда была заинтересована в укреплении независимости Марокко и поддерживала борьбу марокканского народа за освобождение от колониальной зависимости. Премьер-министр РФ напомнил, что новый этап двусторонних отношений начался с визита в Россию короля Морокко Мухаммеда VI в 2002 году, когда была подписана Декларация о стратегическом партнерстве. В сентябре 2006 года с официальным визитом в Марокко побывал президент России Владимир Путин, а в 2016 году нашу страну вновь посетил марокканский монарх и стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений.

Как подчеркнул Медведев, у российско-марокканского сотрудничества имеется большой потенциал, "и мы должны приложить все усилия, чтобы использовать его в полной мере". Премьер-министр РФ обратил внимание, что в последние десять лет было подписано более двух десятков российско-марокканских документов на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях. "В ходе моего визита в Королевство планируется подписать новые соглашения о сотрудничестве, в частности в таможенной сфере, в области сельского хозяйства, культуры, промышленной кооперации", - сообщил глава российского кабмина.

Торгово-экономическое взаимодействие

"Основная цель моего визита - всемерное укрепление торгово-экономических связей, развитие отраслевой кооперации. Конечно, поговорим и об актуальных международных и региональных вопросах, которые нас интересуют", - написал Медведев. По его словам, Марокко является одним из ведущих партнеров РФ в Африке и арабском мире: Россия традиционно вносит весомый вклад в обеспечение Марокко энергоресурсами, а также поставляет пшеницу, черные металлы, удобрения, серу и другие товары, причем в 2016 году объем двусторонней торговли вырос на 27,2%. Премьер-министр РФ упомянул также взаимодействие в сфере морского рыболовства, строительство российскими компаниями гидро- и теплостанций в Марокко, запуск в 2001 году с Байконура первого марокканского спутника.

Премьер-министр РФ отметил и рост популярности марокканских курортов, для посещения которых россиянам не нужна виза. По его словам, в 2016 году в Марокко побывали более 33 тыс. российских туристов, что в четыре раза больше, чем в 2015 году, и "нам есть куда двигаться дальше". Кроме того, особенно важно, по словам Медведева, развитие сотрудничества двух стран не только в традиционных, но и в новых областях с использованием современных технологий. В качестве примеров он привел внедрение в Марокко системы управления горнотранспортными комплексами на основе технологии ГЛОНАСС, а также системы электронных платежей с применением программного обеспечения российского производства, и др.

"Главное - не останавливаться на достигнутом, а вести постоянный поиск новых перспективных направлений для расширения сотрудничества. С тем, чтобы материализовать имеющийся потенциал взаимодействия. Все возможности для этого есть", - заключил Медведев, назвав российско-марокканскоую межправкомиссию хорошо отлаженным механизм делового партнерства. Важная роль в продвижении всего комплекса экономических связей двух стран принадлежит также бизнес-сообществам, добавил председатель кабмина, указав на рост интереса к развитию прямой кооперации между предпринимателями двух стран.

Международная сфера

Медведев подчеркнул, что Россия "высоко ценит независимую, конструктивную позицию Марокко по острым международным проблемам", касающимся прежде всего ситуации на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом. "Мы поддерживаем усилия марокканского руководства по противодействию экстремизму, по поддержанию и укреплению гармонии в обществе, будь то социально-политические или экономические и культурные вопросы", - заключил премьер-министр РФ.

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Страны
Россия Марокко
Персоны
Мухаммед VI Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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