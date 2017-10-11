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Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,93 руб.

Экономика и бизнес
11 октября, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Евро опустился до 68,48 руб.

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на пять копеек и достиг отметки в 57,93 рубля.

Курс евро уменьшился на 1 копейку, до 68,48 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,05% и составил 2088,02 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1134,28 пункта.

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