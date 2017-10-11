Прибыль российских банков за девять месяцев упала до 675 млрд рублей

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Прибыль российских банков в январе - сентябре 2017 года составила 675 млрд рублей против 997 млрд рублей за январь - август 2017 года, сообщается в пресс-релизе Банка России.
"В целом по банковскому сектору прибыль за январь - сентябрь по сравнению с показателем за январь - август (997 млрд рублей) существенно сократилась (до 675 млрд рублей). При этом преобладает количество прибыльных кредитных организаций (396 из 574 кредитных организаций, действовавших на 1 октября) ", - говорится в сообщении ЦБ.
"Прибыль за девять месяцев в сравнении с показателем за восемь месяцев в целом по банковскому сектору сократилась (до 675 млрд рублей) из-за разового признания отрицательного финансового результата банковских групп, головные организации которых проходят процедуру финансового оздоровления в рамках нового механизма с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета финансового результата таких банковских групп прибыль банковского сектора выросла и составила 1,1 трлн рублей", - указывает регулятор.