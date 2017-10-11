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«Швабе» увеличил объемы поставок прицелов в Польшу

Экономика и бизнес
11 октября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Прицельная техника, предоставленная холдингом, может применяться в охоте и стрелковом спорте

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Швабе" увеличил объемы поставок в Польшу за счет экспорта вологодских прицелов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Швабе" экспортировал в Польшу вологодские прицелы Pilad. В текущем году это уже десятая поставка прицельной техники в данное государство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) - предприятие холдинга "Швабе" - поставил в Варшаву партию оптических и коллиматорных (с неограниченным удалением выходного зрачка, позволяющих вести стрельбу, держа оба глаза открытыми - прим. ТАСС) прицелов, в том числе ночного видения, а также кронштейны и лупы в рамках партнерских отношений, существующих с 2014 года. Продукция может применяться охотниками и в стрелковом спорте. Отмечается, что она будет представлена официальным дистрибьютором в отраслевых магазинах столицы и других городов Польши.

"Наша прицельная техника отмечена высоким спросом среди охотников данного региона. Сегодня из общего объема экспорта этой продукции в страны ЕС в Польшу поступает примерно 43%. В следующем году мы планируем увеличить объем продаж продукции на польском рынке", - приводят в пресс-службе слова гендиректора ВОМЗ Василия Морозова.

В пресс-службе пояснили, что в составе холдинга ВОМЗ является одним из ведущих производителей прицельной техники. Многопрофильное машиностроительное предприятие также выпускает другие оптико-электронные приборы гражданского назначения, сложную оптико-электронную технику, тепловизионные изделия. Ежегодно продукция завода экспонируется на российских и международных выставках и экспортируется в 21 страну мира.

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