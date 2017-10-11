Суд в Дагестане продлил конкурсное производство в обанкротившемся банке "Экспресс"

Кравцов отметил хорошую форму конькобежцев Кулижникова и Юскова перед стартом Кубка мираСпорт 11 октября, 13:01
В России введут госрегулирование эмиссии и обращения криптовалютЭкономика и бизнес 11 октября, 12:57
Суд в Красноярске оштрафовал авиакомпанию Azur Air на 600 тыс. руб. за опоздания чартеровСибирь 11 октября, 12:56
Число пожаров в Москве снизилосьМосква 11 октября, 12:50
СМИ: "Барселона" может приобрести Алли, если не договорится о покупке КоутиньоСпорт 11 октября, 12:48
Главные российские новинки книжной ярмарки во ФранкфуртеКультура 11 октября, 12:45
Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014Спорт 11 октября, 12:37
Выставка фотографий Северного Кавказа открылась в московском метроОбщество 11 октября, 12:26
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке ВерныйОбщество 11 октября, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана продлил конкурсное производство до 6 апреля следующего года в отношении обанкротившегося банка ''Экспресс'' (Махачкала). Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы суда Фериде Алипулатова.
"До 6 апреля 2018 года продлено конкурсное производство по ходатайству конкурсного управляющего", - сказала она.
Банк России 21 января 2013 года отозвал лицензию у ОАО "Акционерный коммерческий банк ''Экспресс''. Банк являлся участником системы обязательного страхования вкладов. Решением Арбитражного суда Республики Дагестан 10 апреля 2013 года банк признан банкротом, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация ''Агентство по страхованию вкладов''.