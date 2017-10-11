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Суд в Дагестане продлил конкурсное производство в обанкротившемся банке "Экспресс"

Экономика и бизнес
11 октября, 13:33 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 11, октября. /ТАСС

Центробанк РФ отозвал лицензию у банка "Экспресс" в январе 2013 года

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МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана продлил конкурсное производство до 6 апреля следующего года в отношении обанкротившегося банка ''Экспресс'' (Махачкала). Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы суда Фериде Алипулатова.

"До 6 апреля 2018 года продлено конкурсное производство по ходатайству конкурсного управляющего", - сказала она.

Банк России 21 января 2013 года отозвал лицензию у ОАО "Акционерный коммерческий банк ''Экспресс''. Банк являлся участником системы обязательного страхования вкладов. Решением Арбитражного суда Республики Дагестан 10 апреля 2013 года банк признан банкротом, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация ''Агентство по страхованию вкладов''.

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