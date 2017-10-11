Власти Севастополя намерены к 2020 году привести дороги города в нормативное состояние

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует привести все дороги города в нормативное состояние к 2020 году, на что из местного бюджета ежегодно будет выделяться 2 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам замдиректора Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Евгений Исаков.

"Разработан план на 2017-2019 годы, мы видим, что для того, чтобы максимально привести [дороги] к нормативному состоянию, нужно финансирование около 2 млрд рублей в год, не учитывая объемы, которые могут быть выделены из федерального бюджета. Именно так - по 2 млрд в год на дорожную деятельность - планируется на 2017-2019 годы, примерно такая же цифра и в этом году. За эти деньги можно привести в нормативное состояние за 2017-2020 годы всю улично-дорожную сеть", - сказал Исаков.

Общая протяженность дорожной сети Севастополя составляет чуть менее 1 тыс. км. При этом, по оценкам властей, порядка 60% севастопольских дорог не соответствуют нормативным требованиям. Как сообщил Исаков, в 2017 году будет окончен капремонт 17 дорог общей протяженностью более 17 км, а также текущий ремонт 46 объектов, протяженностью почти 52 км.