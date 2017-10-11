"Хевел" построит в Астраханской области три солнечные электростанции за 15 млрд рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и Роснано) построит в Астраханской области в 2017-2019 годах три солнечные электростанции суммарной мощностью 135 МВт. Соответствующие намерения зафиксированы в соглашении о сотрудничестве между компанией и правительством региона, подписанного в среду.

Как отмечается в сообщении "Хевел", группа компаний построит в Астраханской области солнечную электростанцию "Нива" мощностью 15 МВт, Фунтовскую и Ахтубинскую солнечные электростанции мощностью по 60 МВт каждая. Общий объем инвестиций составит более 15 млрд рублей.

Инвестором проекта станут структуры группы компаний "Хевел". Со стороны правительства Астраханской области будет обеспечена всесторонняя информационная и организационная поддержка проекта.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру группы входят производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург).

В России группа управляет проектами суммарной мощностью 434 МВт.