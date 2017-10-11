Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Хевел" построит в Астраханской области три солнечные электростанции за 15 млрд рублей

Экономика и бизнес
11 октября, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Правительство региона обеспечит проекту всестороннюю информационную и организационную поддержку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и Роснано) построит в Астраханской области в 2017-2019 годах три солнечные электростанции суммарной мощностью 135 МВт. Соответствующие намерения зафиксированы в соглашении о сотрудничестве между компанией и правительством региона, подписанного в среду.

Как отмечается в сообщении "Хевел", группа компаний построит в Астраханской области солнечную электростанцию "Нива" мощностью 15 МВт, Фунтовскую и Ахтубинскую солнечные электростанции мощностью по 60 МВт каждая. Общий объем инвестиций составит более 15 млрд рублей.

Инвестором проекта станут структуры группы компаний "Хевел". Со стороны правительства Астраханской области будет обеспечена всесторонняя информационная и организационная поддержка проекта.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру группы входят производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург).

В России группа управляет проектами суммарной мощностью 434 МВт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
3
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
4
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
5
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
6
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
7
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама