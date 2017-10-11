Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марокко может стать хабом для поставок российской сельхозпродукции в Африку

Экономика и бизнес
11 октября, 15:05 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 11, октября. /ТАСС

По словам главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, в первую очередь для России важен марокканский рынок зерна

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Марокко может стать хабом для поставок российских продуктов питания и сельхозпродукции в другие страны Африки, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Для нас это очень интересный рынок, большой. Мы его можем использовать как хаб для поставок в другие африканские страны. Страна, экономика становится на ноги, они - наши партнеры, им можно доверять, и торговый оборот будет расти", - сказал глава Минсельхоза РФ.

В первую очередь для России важен марокканский рынок зерна, отметил Ткачев.

РФ намерена довести ежегодные поставки зерна в Марокко до 1 млн т, сообщал министр накануне в интервью ТАСС.

Кроме того, российские производители заинтересованы в поставках в Марокко растительного масла, кондитерских изделий, мяса птицы, баранины, говядины, сказал глава Минсельхоза РФ.

Марокко, в свою очередь, поставляет в Россию цитрусовые, томаты, финики, и марокканские экспортеры рассчитывают на расширение поставок, сообщил министр.

"Цитрусовые на первом месте, томаты, прежде всего помидорная группа, по объемам они тоже занимают лидирующее место, и я надеюсь, они не уступят никому. Турецкие производители рано или поздно придут на наш рынок. Тем не менее, [марокканские] помидоры будут занимать достойное место", - указал Ткачев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Марокко
Персоны
Ткачев, Александр Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
3
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
4
Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка
5
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
6
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
7
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама