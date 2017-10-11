Марокко может стать хабом для поставок российской сельхозпродукции в Африку

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РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Марокко может стать хабом для поставок российских продуктов питания и сельхозпродукции в другие страны Африки, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"Для нас это очень интересный рынок, большой. Мы его можем использовать как хаб для поставок в другие африканские страны. Страна, экономика становится на ноги, они - наши партнеры, им можно доверять, и торговый оборот будет расти", - сказал глава Минсельхоза РФ.
В первую очередь для России важен марокканский рынок зерна, отметил Ткачев.
РФ намерена довести ежегодные поставки зерна в Марокко до 1 млн т, сообщал министр накануне в интервью ТАСС.
Кроме того, российские производители заинтересованы в поставках в Марокко растительного масла, кондитерских изделий, мяса птицы, баранины, говядины, сказал глава Минсельхоза РФ.
Марокко, в свою очередь, поставляет в Россию цитрусовые, томаты, финики, и марокканские экспортеры рассчитывают на расширение поставок, сообщил министр.
"Цитрусовые на первом месте, томаты, прежде всего помидорная группа, по объемам они тоже занимают лидирующее место, и я надеюсь, они не уступят никому. Турецкие производители рано или поздно придут на наш рынок. Тем не менее, [марокканские] помидоры будут занимать достойное место", - указал Ткачев.