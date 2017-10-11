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Марокко и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Экономика и бизнес
11 октября, 15:14 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 11, октября. /ТАСС

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой марокканского правительства Саадом ад-Дином аль-Османи

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РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики, добычи полезных ископаемых и устойчивого развития Королевства Марокко и российская госкорпорации "Росатом" подписали меморандум о взаимопонимании в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Документ подписали директор ближневосточного офиса "Росатом - международная сеть" Александр Воронков и генеральный директор национального центра ядерной энергии, исследований и технологий Марокко Халид Медиури.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду провел в столице Марокко встречу с главой правительства этой страны Саадом ад-Дином аль-Османи.

Программа двухдневного визита Медведева предусматривает переговоры с премьер-министром, беседы с председателями обеих палат парламента Марокко. В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи.

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