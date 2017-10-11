Премьер Марокко заявил о потенциале экономического сотрудничества с РФ

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество между Марокко и Россией продолжает развиваться, но сторонам нужно сделать ещё многое. Об этом заявил сегодня глава правительства Марокко Саад ад-Дин аль-Османи в ходе расширенной встречи с российской делегацией во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает развиваться, но обеим сторонам необходимо сделать больше", - отметил он.

"В 2015 году товарооборот достиг $2,5 млрд. В 2016 году Россия заняла девятое место среди поставщиков королевства, - добавил аль-Османи. - Мы настроены оптимистично относительно динамики наших отношений".

"Сегодня мы подписали с российской стороной 11 соглашений - таким образом, в нашем распоряжении имеется очень важный арсенал документов, призванный помочь наращиванию сотрудничества Марокко и РФ". Как подчеркнул аль-Османи на совместной пресс-конференции с Медведевым, руководство Марокко и России приняли решение "укреплять и углублять двусторонние отношения". Он подчеркнул, что "стороны в последнее время открывают новые горизонты - осуществляют сотрудничество в военной области, сфере безопасности". Кроме того, он отметил, что Марокко планирует развивать отношения с Россией прежде всего "в таких приоритетных отраслях как энергетика, промышленность, сельское хозяйство".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в столице Марокко встречу с главой правительства этой страны Саадом ад-Дином аль-Османи. Программа двухдневного визита Медведева предусматривает переговоры с премьер-министром, беседы с председателями обеих палат парламента. В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи. К подписанию готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов.

По словам аль-Османи, "визит премьера Медведева свидетельствует об отношениях дружбы и взаимного уважения между Марокко и Россией". "Он вписывается в рамки нашего сотрудничества, импульс которому дал визит короля Мухаммеда VI в Россию в марте 2016 года", - добавил политик.