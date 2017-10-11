Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Марокко заявил о потенциале экономического сотрудничества с РФ

Экономика и бизнес
11 октября, 16:42 UTC+3 РАБАТ 11, октября. /ТАСС

Саад ад-Дин аль-Османи отметил, что особое внимание будет уделяться совместной работе в областях энергетики, промышленности и сельского хозяйства

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество между Марокко и Россией продолжает развиваться, но сторонам нужно сделать ещё многое. Об этом заявил сегодня глава правительства Марокко Саад ад-Дин аль-Османи в ходе расширенной встречи с российской делегацией во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает развиваться, но обеим сторонам необходимо сделать больше", - отметил он.

"В 2015 году товарооборот достиг $2,5 млрд. В 2016 году Россия заняла девятое место среди поставщиков королевства, - добавил аль-Османи. - Мы настроены оптимистично относительно динамики наших отношений".

"Сегодня мы подписали с российской стороной 11 соглашений - таким образом, в нашем распоряжении имеется очень важный арсенал документов, призванный помочь наращиванию сотрудничества Марокко и РФ". Как подчеркнул аль-Османи на совместной пресс-конференции с Медведевым, руководство Марокко и России приняли решение "укреплять и углублять двусторонние отношения". Он подчеркнул, что "стороны в последнее время открывают новые горизонты - осуществляют сотрудничество в военной области, сфере безопасности". Кроме того, он отметил, что Марокко планирует развивать отношения с Россией прежде всего "в таких приоритетных отраслях как энергетика, промышленность, сельское хозяйство".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в столице Марокко встречу с главой правительства этой страны Саадом ад-Дином аль-Османи. Программа двухдневного визита Медведева предусматривает переговоры с премьер-министром, беседы с председателями обеих палат парламента. В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи. К подписанию готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов.

По словам аль-Османи, "визит премьера Медведева свидетельствует об отношениях дружбы и взаимного уважения между Марокко и Россией". "Он вписывается в рамки нашего сотрудничества, импульс которому дал визит короля Мухаммеда VI в Россию в марте 2016 года", - добавил политик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Марокко
Персоны
Мухаммед VI Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама