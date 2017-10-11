Медведев: Россия рассчитывает "открыть новые страницы" в отношениях с Марокко в энергетике

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает "открыть новые страницы" в отношениях с Марокко в области энергетики и расширить перечень сфер взаимодействия в отрасли. Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции.

"Очевидно, что мы можем открыть новые страницы, новые сферы. Готовы к самом широкому спектру сотрудничества", - отметил он.

По словам Медведева, энергетика относится к числу традиционных направлений сотрудничества между двумя странами.

Перспективными направлениями взаимодействия являются, на его взгляд, поставки СПГ.

"Готовы обсуждать все направления, включая ядерную энергетику. Альтернативные источники также могут быть интересны", - добавил российский премьер-министр.