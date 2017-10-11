С начала 2017 года зарплаты в Крыму выросли на 7%

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Цены на продовольственные товары в Республике Крым с начала 2017 года снизились на 0,7%, в то время как среднемесячные зарплаты жителей региона выросли на 7%, сообщил в среду глава республиканского Министерства экономического развития Андрей Мельников.
"Уровень цен с начала года вырос на 1,8%, как и в целом по Российской Федерации. Продовольственные товары подешевели на 0,7%, непродовольственные подорожали незначительно - на 0,4%. В большей степени подорожали услуги - почти на 11%, что обусловлено поэтапным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - приводит слова Мельникова пресс-служба министерства.
В высокий курортный сезон в СМИ появлялись сообщения о резком росте цен на продукты питания в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов ранее заявлял, что в курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза. В этой связи проверки ценообразования в регионе проводили ФАС, а также местные власти и прокуратура, а правительство поручило увеличить на курортах число продовольственных ярмарок, где цены ниже рыночных.
По мнению Мельникова, в настоящее время "ценовая ситуация в Крыму стабильна". При этом он отметил, что среднемесячная заработная плата за январь-июль текущего года возросла на 7% - до 25,96 рублей, а реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 8,8%.