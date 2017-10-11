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Объем добычи нефти в Крыму с начала года вырос почти на 4%

Экономика и бизнес
11 октября, 16:31 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, октября. /ТАСС

В Министерстве экономического развития региона отметили также положительные изменения в сфере добычи газа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Объем добычи полезных ископаемых в Республике Крым с начала 2017 года вырос на 7,9%, в том числе нефти - почти на 4%, сообщает в среду Министерство экономического развития региона.

"Прирост промышленного производства с начала года составил 3,5% и был обеспечен ростом объемов обрабатывающих производств - на 13,1% и добычи полезных ископаемых на 7,9%", - приводятся в сообщении слова главы министерства Андрея Мельникова.

Что касается добычи нефти в Крыму, то с начала года она "увеличилась на 3,7% и составила 5,8 тыс. тонн". "Это самый высокий показатель за четыре года", - уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили положительные изменения в сфере добычи газа и газового конденсата. "В связи с выработкой ресурса действующих месторождений на протяжении последних двух лет добыча (газа и газового конденсата в Крыму - прим. ТАСС) сокращалась. Между тем, в апреле текущего года введена в эксплуатацию новая скважина на Одесском месторождении. С апреля по август из этой скважины добыто более 60,0 млн куб. м природного газа, что позволило увеличить среднемесячную добычу на 13,7%", - говорится в сообщении министерства.

Промышленность формирует 17,5% ВРП республики.

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