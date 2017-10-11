Коми сможет утилизировать до 90% производимого в регионе попутного нефтяного газа

СЫКТЫВКАР, 11 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Уровень утилизации попутного нефтяного газа с месторождений в Республике Коми возрастет в этом году на 8,4 п. п. - до 90%. Об этом сообщил в среду зампред правительства Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов.

"Уровень утилизации попутного нефтяного газа в 2016 году составил 81,6%, в этом году компании намерены добиться 90% утилизации (порядка 1,8 млрд кубометров из 2 млрд кубометров попутного газа - прим. ТАСС). Это хороший результат, который позволяет обойтись без сжигания газа на факелах", - сказал Герасимов.

Как пояснил он ТАСС, "это блистательное достижение компании-недропользователи реализовали за последние пять-шесть лет и намерены добиться предельного коэффициента утилизации в 95%". "Надо отдать должное, компании сняли серьезную экологическую проблему, газ на факелах сжигаться больше не будет в Коми. Это стало нормой для промышленных разработок в регионе", - отметил глава Минпрома.

Как заявлял он ранее, проект утилизации попутного газа с нефтяных месторождений - это наиболее успешный экологический проект недропользователей последних 10 лет не только в Коми, но и в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах.

Совместный проект "Лукойла" и "Газпрома" по переработке попутного нефтяного газа реализуется в Коми с 2011 года в соответствии с требованиями федерального законодательства о доведении объема переработки попутного газа до 95%. В рамках проекта был реконструирован Ухтинский газоперерабатывающий завод, с октября 2015 года этот газ поступает с месторождений "Лукойла-Коми" на Сосногорский ГПЗ, что позволило загрузить завод, который снижал объемы производства из-за истощения сырьевой базы.

Благодаря попутному нефтяному газу мощность Сосногорского ГПЗ прогнозируется до 2020 года в объемах 3,65 млрд кубометров (с учетом добычи природного газа), с 2013 по 2015 год она не превышала 3,3-3,4 млрд кубометров. Кроме того, многие недропользователи стали активно использовать попутный газ для обслуживания своих месторождений, отметил Герасимов.