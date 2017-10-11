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Минфин разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 30 млрд руб.

Экономика и бизнес
11 октября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Срок погашения - 3 февраля 2027 года и 14 октября 2024 года

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26207 (с погашением 3 февраля 2027 года) на сумму 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

При этом объем предложения составлял 20 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 7,54% годовых. Спрос на аукционе достиг 84,856 млрд руб.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (с погашением 14 октября 2024 года) на сумму 10 млрд руб. при объеме предложения в 10 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,51% годовых. Спрос на аукционе достиг 31,59 млрд руб.

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