Минфин разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 30 млрд руб.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26207 (с погашением 3 февраля 2027 года) на сумму 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

При этом объем предложения составлял 20 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 7,54% годовых. Спрос на аукционе достиг 84,856 млрд руб.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (с погашением 14 октября 2024 года) на сумму 10 млрд руб. при объеме предложения в 10 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,51% годовых. Спрос на аукционе достиг 31,59 млрд руб.