Источник: закон об акционировании "Почты России" должен быть принят до конца года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Законопроект об акционировании "Почты России" будет принят, скорее всего, до конца 2017 года. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Госдуме.

Законопроект о реорганизации ФГУП "Почта России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, однако документ до сих пор не утвержден. До этого в Госдуме рассматривали его в связке с законопроектом "О почтовой связи", что тормозило его принятие.

"О почтовой связи" пойдет в весеннюю сессию, об акционировании мы должны принять до конца года", - сказал собеседник ТАСС.

План акционирования "Почты России" был утвержден еще летом 2013 года, он предполагает преобразование почтового оператора из ФГУП в ОАО, 100% которого будет принадлежать государству.

Акционирование позволит "Почте России" повысить эффективность управления, поскольку решения в ОАО принимаются гораздо быстрее, чем во ФГУП.

Кроме того, "Почта России" в форме акционерного общества сможет более эффективно распоряжаться своим имуществом - например, реализовать непрофильные активы или сдать их в аренду. Также появятся рычаги для повышения мотивации менеджмента компании.

Ранее в "Почте России" отмечали, что была проделана большая работа по подготовке к акционированию совместно с Росимуществом. Так, более 90% имущественного комплекса зарегистрировано в собственности РФ и закреплено за "Почтой России", тогда как в начале 2013 года. этот показатель составлял менее 20% от всех объектов.

Проведение акционирования предприятия - одна из основных задач для нового главы "Почты России" Николая Подгузова. На этом посту Подгузов сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.