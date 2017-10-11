"Алроса" в октябре проведет аукцион по продаже крупных алмазов во Владивостоке

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Алроса" в период с 16 по 27 октября проведет международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров +10,8 карат на территории Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) во Владивостоке, говорится в сообщении компании.

Всего на аукционе будет представлено 72 лота ювелирного качества общей массой 1 тыс. 170 карат. Самый крупный алмаз имеет вес 47,55 карат. Выставляемые на аукцион камни были добыты на предприятиях АК "Алроса", АО "Алмазы Анабара" и ПАО "Алроса-Нюрба".

Заявки на участие в торгах подали 67 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, Китая и США. Организатор аукциона - Единая сбытовая организация (ЕСО) "Алроса" и филиал "Алроса" во Владивостоке.

Подведение итогов аукциона состоится 30 октября.

ЕСО "Алроса" осуществляет сортировку, оценку, предпродажную подготовку и реализацию алмазов, добытых на предприятиях "Алроса".

Филиал "Алроса" во Владивостоке создан в 2016 г. по решению наблюдательного совета компании в целях развития Евразийского алмазного центра на территории свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе - сентябре 2016 г.