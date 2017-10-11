Ростуризм включит Северный Кавказ отдельным макрорегионом в ФЦП на 2019-2025 годы

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) включит Северный Кавказ отдельным макрорегионом в Федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие туризма" на 2019-2025 годы.

Об этом сообщил в среду ТАСС на форуме "Российский Кавказ" в Грозном глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы готовим проект концепции новой ФЦП на 2019-2025 годы, и в рамках этого проекта выделяем макрорегион Северный Кавказ, у нас таких макрорегионов в стране 15, - сказал он. - Я призвал все северокавказские республики, которые очень активны с точки зрения развития туризма, подумать и предложить нам либо какие-то дополнительные кластеры, либо межрегиональные кластеры, мы с удовольствием их рассмотрим, и будем очень заинтересованы в том, чтобы в последующем мы их реализовали".

Сафонов отметил, что Северный Кавказ "предлагает многообразные направления туризма, начиная с культурно-познавательного, горнолыжного, этнографического, гастрономического, но он предлагает также пляжный и круизный туризм". "Много интересного и важного, нам важно вместе раскрыть и культуру, и традиции всех народов, населяющих Кавказ, и мы ждем эти предложения", - сказал он, отметив, что речь может идти о "любых направлениях, которые могут быть интересны туристам из любого региона нашей страны".

Стратегия-2035

Министерство по развитию Северного Кавказа ведет работу над стратегией развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2035 года. Конкурс на ее разработку выиграл Финансовый университет при правительстве РФ. Стратегия должна помочь преодолеть текущие проблемы туристической индустрии северокавказских регионов.

Авторы документа планируют выделить приоритетные направления развития туризма, определить "якорные" дестинации (территория, способная привлекать и удовлетворять потребности широкой группы туристов - прим. ТАСС), выявить целевые группы потенциальных потребителей туристского продукта. Также перед авторами концепции ставится задача разработать меры, которые позволят туристам больше узнать о возможностях отдыха, доступных в регионах СКФО.

Зоны развития

Приоритетной задачей для авторов стратегии является создание перечня якорных дестинаций в регионах СКФО. Для эффективного анализа дестинаций, предложенных самими регионами, планируется провести цикл выездных мероприятий.

С их помощью будет определено соответствие заявленных территорий "эталонным" показателям. Так же в рамках выездов в регионы намечено проведение "стратегических сессий" по отдельным темам. Параллельно специалисты Финансового университета планируют обработать большой объем статистической, технической и нормативной документации. По итогам всех этих мероприятий авторы концепций сформулируют перечень мер, которые позволят сконцентрировать ресурсы вокруг интенсивного развития указанных территорий.

Форум "Российский Кавказ" проходит 10-11 октября в Грозном. В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политические реформы, миграционные процессы, развитие туризма. Среди гостей форума - руководитель ФАДН Игорь Баринов, замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.