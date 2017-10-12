"Совет рынка" обсудит в Пятигорске развитие генерации в отечественной энергетике

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Перспективы, возможности и потребности развития отечественной генерации обсудят участники IV Конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: развитие генерации после ДПМ. Выбор пути", которую проводит в четверг в Пятигорске Ассоциация "НП Совет рынка", сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации.

"Большинство объектов, построенных с использованием механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ), уже введено в эксплуатацию. В связи с этим регуляторам и участникам отрасли нужно определить, необходимы ли новые меры поддержки привлечения инвестиций в отрасль? Каким может быть компромисс между поставщиками и потребителями электроэнергии? Какова должна быть государственная политика в данной сфере?", - привели в пресс-службе слова председателя правления Ассоциации Максима Быстрова.

Специалисты поясняют, что система договоров ДПМ была разработана после пика 2006 года, когда рост энергопотребления составил беспрецедентные в истории новой России 4,6%. Государство гарантировало инвесторам быстрый возврат и доходность вложений в новые генерирующие мощности. Но прогноз роста потребления энергии оказался завышенным и сегодня на рынке нет потребности в новых объектах генерации.

Прояснить позиции рынка

Министр энергетики РФ Александр Новак направил участникам конференции приветствие, в котором отметил, что период вводов новых энергоблоков в рамках договоров о предоставлении мощности завершается. "В связи с этим, необходимо с учетом накопленного опыта выработать, согласовать и запустить новые механизмы финансирования строительства и модернизации. Рассчитываю, что конференция позволит прояснить позиции различных участников рынка - производителей, потребителей, сбытовых компаний, сформулировать реалистичные подходы к решению проблемы", - привели в пресс-службе слова Новака.

Как сообщают организаторы, темами докладов станут инвестиции в модернизацию электростанций, принципы определения потребности модернизации генерирующих мощностей, а также рыночные механизмы финансирования реконструкции генерирующих объектов в России.

На конференции планируется проведение четырех круглых столов по группам интересантов - генераторы; покупатели; представители гарантирующих поставщиков; представители государственных органов власти и инфраструктурных организаций, в рамках которых участники обсудят каждую из четырех тем.

В конференции примут участие представители федеральных органов власти, руководители инфраструктурных организаций, генерирующих компаний, потребители электроэнергии и независимые эксперты. Итоги обсуждений будут направлены в Правительственную комиссию по вопросам развития электроэнергетики.

Конференция завершится 13 октября.

О "Совете рынка"

Ассоциация "Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (Ассоциация "НП Совет рынка") создана в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике". Ассоциация участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности, разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

Совет регулярно организует подобные конференции. В 2016 году конференция собрала более 200 руководителей и специалистов отрасли из 20 регионов России.