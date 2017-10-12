Ученые, власти и бизнес обсудят экологию Арктики на конференции в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. В Красноярске пройдет VI Экологическая конференция "Норникеля", посвященная охране окружающей среды на северных территориях. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.
"12-13 октября 2017 года в Красноярске пройдет VI Экологическая конференция "Норникеля" "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере", - сообщила компания. Соорганизаторами конференции стали Сибирский федеральный университет и Научно-исследовательский институт проблем экологии.
В работе конференции примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс и члены краевого правительства. "Целью конференции является развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений наиболее острых вопросов экологической повестки", - цитирует пресс- служба вице-президента "Норникеля" Елену Безденежных
"Норникель" - диверсифицированная горно- металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также добывает золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.