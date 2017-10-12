Выручка X5 Retail Group за девять месяцев выросла на 26,3%, до 927,48 млрд руб.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выручка X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), согласно операционным данным, выросла за девять месяцев 2017 года на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 927,48 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Основным драйвером роста компании остается сеть "Пятерочка", выручка которой в январе - сентябре возросла на 30,3% и составила 724,5 млрд руб. Выручка "Перекрестка" за тот же период достигла 132,3 млрд руб., увеличившись на 19,4%. Выручка сети "Карусель" выросла на 7,2%, до 63,3 млрд руб.