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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Объем поддельных купюр в России в 2016 году снизился на 15%, чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 руб. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Чаще всего подделываются, и это, по-моему, понятно, пятитысячные купюры. В целом мы видим снижение объема подделок в 2016 году процентов на 15", - сказала она, добавив, что банки обращают внимание на защиту от поддельных купюр.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ выпустит первую в России пластиковую банкноту в первом квартале 2018 года. Номинал купюры составит 100 рублей, она будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года.