ЦБ не планирует выводить из обращения копейки

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России не планирует выводить из обращения монеты мелких номиналов, в том числе 1 и 5 копеек, хотя они не очень востребованы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в ТАСС.
"Этот вопрос постоянно встает, в том числе про монеты 1 и 5 копеек. И они очень мало используются. Тем не менее они есть в обращении, потому что у нас цены устанавливаются в копейках, мы обязаны обеспечивать магазины и аптеки сдачей, в том числе в копейках, - сказала глава регулятора. - Конечно, не сильно востребованы эти копейки, но мы обязаны их поддерживать в обращении".