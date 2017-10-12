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"Безопасная республика" обеспечит работу региональной навигационной системы КБР

Экономика и бизнес
12 октября, 12:53 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

Система должна заработать в регионе до конца этого года

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НАЛЬЧИК, 12 октября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) определились с оператором внедрения и технической поддержки региональной навигационно-информационной системы ГЛОНАСС. Им стало государственное учреждение "Безопасная республика", соответствующее решение принято в четверг на очередном заседании правительства КБР.

"Проект разработан в связи с необходимостью ввода в эксплуатацию региональной навигационной системы Кабардино-Балкарии на базе технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Работы в соответствии с контрактом, заключенном с Российской корпорацией ракетно-космического приборостроения и информационных систем, завершены в полном объеме. Оператором системы утверждается государственное казенное учреждение "Безопасная республика", которая также будет оператором технической поддержки", - сказал председатель госкомитета КБР по транспорту и связи Арсен Кудаев, представляя документ.

Система должна заработать в республике до конца 2017 года. Документ принят членами правительства единогласно. По данным госкомтранса республики, аппаратно-программный комплекс (АПК) "Безопасная республика" включает в себя ситуационный центр, 630 систем видеонаблюдения, 106 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, 18 пультов экстренной связи "гражданин - полиция", 14 локальных серверных центров во всех районах и городах.

Российская система ГЛОНАСС - аналог американской GPS - предназначена для определения координат с использованием спутниковых сигналов и передачи потребителям точного времени. Система насчитывает 27 космических аппаратов.

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