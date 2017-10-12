Роскомнадзор не нашел нарушений в работе крупных агрегаторов в части хранения информации

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор в ходе проведенного мониторинга не выявил нарушений в работе крупных новостных агрегаторов, работающих в РФ, в части требований законодательства о хранении в течение полугода распространяемой информации, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Действующие на территории России новостные агрегаторы "Яндекс.Новости", "Рамблер/новости", "Новости Mail.Ru" и "СМИ2" соблюдают требования законодательства Российской Федерации о хранении в течение 6 месяцев распространяемой информации, сведений о сроках ее размещения, а также данных об источнике получения информации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что остальные действующие в России агрегаторы новостей, в том числе Google, не соответствуют нормам посещаемости в сутки и, соответственно, не подпадают под действие данной статьи закона.

Речь идет о вступивших в силу 1 января 2017 года поправках к закону об информации, которые распространяются на сайты на государственном языке или иных языках народов РФ с посещаемостью более 1 млн в сутки, использующиеся для обработки и распространения новостной информации.