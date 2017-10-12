Путин и Назарбаев вместе проведут встречу с представителями бизнеса ФРГ

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе проведут встречу 12 октября с представителями немецкого бизнеса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Сейчас в скором времени начнется встреча двусторонняя Путина и Назарбаева. Вы знаете, у них очень добрые и доверительные отношения, они, собственно, начнут неформальное общение, под камеры продолжат, после чего они вместе примут участие во встрече с представителями германского бизнеса", - сказал Песков.
Он добавил, что речь идет о встрече с представителями немецкого бизнеса, которые уже давно работают на российском рынке и которые, несмотря на обстановку на внешних экономических рынках, имеют планы по продолжению своего бизнеса в РФ.