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Путин и Назарбаев вместе проведут встречу с представителями бизнеса ФРГ

Экономика и бизнес
12 октября, 13:29 UTC+3 СОЧИ 12, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что речь идет о встрече с представителями германского бизнеса, которые уже давно работают на рынке России

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе проведут встречу 12 октября с представителями немецкого бизнеса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сейчас в скором времени начнется встреча двусторонняя Путина и Назарбаева. Вы знаете, у них очень добрые и доверительные отношения, они, собственно, начнут неформальное общение, под камеры продолжат, после чего они вместе примут участие во встрече с представителями германского бизнеса", - сказал Песков.

Он добавил, что речь идет о встрече с представителями немецкого бизнеса, которые уже давно работают на российском рынке и которые, несмотря на обстановку на внешних экономических рынках, имеют планы по продолжению своего бизнеса в РФ.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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