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Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проект бюджета столицы на 2018-2020 годы

Экономика и бизнес
12 октября, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Согласно документу, доходы бюджета будут существенно расти в ближайшие годы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг., документ опубликован в четверг на сайте Мосгордумы.

Ранее проект закона был утвержден на заседании правительства Москвы. Согласно документу, доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд рублей, в 2019 году - 2 трлн 206,9 млрд рублей, в 2020 году - 2 трлн 317,1 млрд рублей.

При этом расходы бюджета в 2018 году составят 2 трлн 326,5 млрд рублей, в 2019 году - 2 трлн 344,2 млрд рублей, в 2020 году - 2 трлн 429,9 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2018 году составит 222,9 млрд рублей, в 2019 году - 137,3 млрд рублей, в 2020 году - 112,8 млрд руб.

Как отмечается на сайте столичной мэрии, в проекте бюджета расходы на социальную сферу вдвое превышают расходы на остальные. Это позволит увеличить выплаты льготникам, повысить зарплату работникам образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других отраслей.

"Город продолжит вкладываться в главные проекты в сфере образования и здравоохранения. Столица будет закупать современное оборудование для "Московской электронной школы" и проектов предпрофессионального образования, обновит материально-техническую базу детских школ искусств, увеличит расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи", - уточняется на сайте.

Впервые в проекте бюджета прописаны расходы на программу реновации - 400 млрд рублей до 2020 года. Кроме того, в приоритете остается строительство дорог, метро, жилья и социальных объектов. Также столица продолжит помогать промышленным предприятиям налоговыми льготами и средствами на развитие инфраструктуры и инженерное обеспечение.

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