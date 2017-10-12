"Газпром" за восемь лет направил около 2 млрд рублей на газификацию Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. "Газпром" за последние восемь лет инвестировал около 2 млрд рублей в строительство межпоселковых газопроводов в Карачаево-Черкесии (КЧР), из них 100 млн рублей планируется освоить в 2017 году. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"КЧР является участником программы газификации регионов России с 2009 года. За это время ПАО "Газпром" направило на строительство межпоселковых газопроводов почти 2 млрд рублей, из них 100 млн планируется освоить в 2017 году. Построены газопроводы до аула Эльтаркач, станицы Преградной, сел Маруха и Хасаут-Греческое, реализован первый этап проекта "Карачаевск - Теберда", благодаря которому сделан первый шаг в газификации горнолыжного курорта Домбай", - сказали в ведомстве.

В 2017 году "Газпром" планирует возобновить работы в тебердинском направлении и приступить к реализации второй очереди строительства магистрали "Карачаевск -Теберда". Сейчас ведется строительство межпоселкового газопровода протяженностью 6,7 км от станицы Преградная до аула Кызыл-Уруп. В этом году также начнется проектирование другого важного для республики объекта - газопровода в Учкуланском ущелье Карачаевского района, начало строительства магистрали намечено на 2019 год.

Как отмечают в АО "Газпром газораспределение Черкесск", дальнейшее развитие газификации зависит от усилий правительства КЧР по ликвидации отставания в подготовке потребителей к приему газа. "Из-за дефицита регионального бюджета строительство уличных разводящих сетей в населенных пунктах, ответственность за возведение которых несет республика, осуществляется медленными темпами", - пояснили в пресс-службе.

Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 81,3%.