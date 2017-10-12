Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" за восемь лет направил около 2 млрд рублей на газификацию Карачаево-Черкесии

Экономика и бизнес
12 октября, 15:42 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 12, октября. /ТАСС

Сейчас уровень газификации региона составляет около 81%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. "Газпром" за последние восемь лет инвестировал около 2 млрд рублей в строительство межпоселковых газопроводов в Карачаево-Черкесии (КЧР), из них 100 млн рублей планируется освоить в 2017 году. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"КЧР является участником программы газификации регионов России с 2009 года. За это время ПАО "Газпром" направило на строительство межпоселковых газопроводов почти 2 млрд рублей, из них 100 млн планируется освоить в 2017 году. Построены газопроводы до аула Эльтаркач, станицы Преградной, сел Маруха и Хасаут-Греческое, реализован первый этап проекта "Карачаевск - Теберда", благодаря которому сделан первый шаг в газификации горнолыжного курорта Домбай", - сказали в ведомстве.

В 2017 году "Газпром" планирует возобновить работы в тебердинском направлении и приступить к реализации второй очереди строительства магистрали "Карачаевск -Теберда". Сейчас ведется строительство межпоселкового газопровода протяженностью 6,7 км от станицы Преградная до аула Кызыл-Уруп. В этом году также начнется проектирование другого важного для республики объекта - газопровода в Учкуланском ущелье Карачаевского района, начало строительства магистрали намечено на 2019 год.

Как отмечают в АО "Газпром газораспределение Черкесск", дальнейшее развитие газификации зависит от усилий правительства КЧР по ликвидации отставания в подготовке потребителей к приему газа. "Из-за дефицита регионального бюджета строительство уличных разводящих сетей в населенных пунктах, ответственность за возведение которых несет республика, осуществляется медленными темпами", - пояснили в пресс-службе.

Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 81,3%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама