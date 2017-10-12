Немецкий бизнес негативно относится к возможным новым антироссийским санкциям США

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Немецкий бизнес негативно относится к возможным новым экономическим антироссийским санкциям США. Об этом заявил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

"Еще одной темой, которая вот уже несколько недель занимает нас, являются возможные новые американские экономические санкции против России. Причины этих санкций очевидны, они лежат в сфере внутренней политики, в сфере интересов Америки в экономической области. Мы поддерживаем негативное отношение Европейского Союза к этим санкциям и негативное отношение федерального правительства [Германии] к этому вопросу", - сказал Бюхеле.

Он подчеркнул, что в Германии считают опасным влияние американских санкций против России на немецкий бизнес, и по этому вопросу Восточный комитет германской экономики поддерживает тесный контакт с правительством своей страны.

В начале встречи президента России Владимира Путина с представителями немецкого бизнеса Бюхеле отметил важность предстоящий президентских выборов в РФ и напомнил, что недавно в Германии также состоялись парламентские выборы и в настоящий момент формируется новое правительство.

"Конечно, мы все задаемся вопросом, что это означает для наших отношений в будущем. Если посмотреть на прошедшие годы, то, конечно, политика сыграла очень большую роль в развитии экономических отношений между нашими государствами. Помимо федерального канцлера, социал- демократический министр иностранных дел способствовал политическому диалогу с Россией", - сказал Бюхеле.

Инвестиции в российскую экономику

Немецкие бизнесмены на встрече с президентом России обсудят цифровизацию экономики, сотрудничество в промышленности, энергетике и в области искусственного интеллекта, заявил Бюхеле в открытой части встречи.

"Мы бы хотели поговорить о цифровизации, промышленности, эти темы занимают всех нас сегодня. Еще одной важной темой является электромобильность, искусственный интеллект, энергоэффективность, и большая тема - это поддержка малого и среднего предпринимательства", - сказал Бюхеле. Он напомнил слова Путина о необходимости довести долю малого и среднего бизнеса в экономике РФ до 40% к 2030 году и выразил готовность внести вклад немецкого бизнеса в решение этой задачи.

Бюхеле отметил, что Восточный комитет германской экономики тесно сотрудничает по этому вопросу с корпорацией по поддержке малого и среднего предпринимательства и с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Председатель комитета также заявил о необходимости обсудить новые совместные проекты немецкого бизнеса в РФ.

"Основным испытанием, вызовом, основной политической задачей для России, по нашему мнению, является дальнейшая оптимизация инфраструктуры, повышение производительности труда, например за счет введения современных технологий, а также развитие конкурентоспособных экспортных товаров с высоким уровнем локализации в России", - считает Бюхеле. В заключение он подчеркнул, что немецкий бизнес заинтересован в дальнейших инвестициях в российскую экономику.

Он также отметил, что политические изменения в жизни Германии могли бы улучшить взаимоотношения РФ с немецким бизнесом. Бюхеле подчеркнул, что подавляющее большинство немцев не сомневаются в необходимости дружеских отношений между РФ и Германией.