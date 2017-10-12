Росздравнадзор выявил около 600 серий некачественных лекарств с начала 2017 года

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Около 600 серий недоброкачественных лекарственных средств выявлено за девять месяцев этого года, при этом количество фальсификата сократилось за последние четыре года в два раза, сообщил в четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"Более 1700 серий в прошлом году, а в этом году за девять месяцев получается в районе 600 серий по недоброкачественным лекарственным препаратам", - сказал он.
За последние четыре года количество выявляемых фальсифицированных лекарственных препаратов уменьшилось в два раза и не превышает 0,01%, добавил Мурашко.