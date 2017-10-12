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Гендиректор РВК: новая стратегия ориентирована на привлечение частных инвестиций в отрасль

Экономика и бизнес
12 октября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Компания продолжит работать по трем основным направлениям: инвестиционная деятельность, развитие инноваций и Национальной технологической инициативы, а также развитие экосистемы венчурного рынка

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российская венчурная компания планирует к 2030 году стать значимым игроком на европейском венчурном рынке, для этого в рамках новой стратегии компания должна будет научиться привлекать негосударственные деньги, сообщил генеральный директор РВК Александр Повалко.

РВК - это институт развития, который содействует появлению отечественной индустрии венчурного инвестирования, а также выступает проектным офисом Национальной технологической инициативы, целью которой является достижение лидирующих позиций РФ на новых высокотехнологичных рынках. Уставный капитал венчурной компании составляет более 30 млрд рублей. 100% капитала компании принадлежит государству в лице Росимущества.

"Для себя мы видим задачу просто: мы хотим, чтобы РВК стала значимым европейским игроком, чтобы мы вышли, сформировавшись и отработав все технологические решения, и, отработав свою задачу как институт развития, вышли на глобальный рынок, работали не только с государственным финансированием, а привлекли и научились привлекать под свое управление частные деньги. У нас есть все шансы занять лидирующие позиции по крайней мере на европейском рынке", - рассказал Повалко.

Инвестиции в инновации

РВК продолжит работать по трем своим основным направлениям: инвестиционная деятельность, развитие инноваций и Национальной технологической инициативы, а также развитие экосистемы венчурного рынка. В фокусе интересов компании: поддержка технологических предпринимателей, чьи проекты соответствуют дорожным картам НТИ и сквозным технология Национальной технологической инициативы.

Среди них: биомедицина, новые материалы, квантовые технологии, цифровые технологии, энергетика и т.д. Кроме того, Российская венчурная компания совместно с Агентством стратегических инициатив в 2018 году запустит университет НТИ, которые будет ориентирован на персонифицированное образование.

Новые венчурные фонды

Сейчас в портфеле РВК 26 фондов, проинвестировано порядка 14 млрд рублей. До 2020 года включительно компания хочет запустить еще 15 венчурных фондов и проинвестировать до 16 млрд рублей, заявил заместитель генерального директора и финансовый директор РВК Михаил Федотов.

Стратегия создания фондов предполагает баланс доходности и стратегических приоритетов, подчеркнул он. Кроме того, компания намерена передавать в управление одной управляющей компании только один фонд.

При создании новых фондов РВК будет инвестировать до 10% от общего капитала в посевные фонды и около 55% капитала - в фонды инвестиций на ранних стадиях. Предполагается, что к 2030 году доля РВК в фондах в среднем будет зафиксирована на уровне до 30% и в сумме до 2 млрд рублей.

Всего портфель РВК будет сформирован из пяти типов фондов, уточнил Федотов. Это фонды ранней венчурной поддержки проектов НТИ (10% от общего портфеля венчурной компании), фонды развития высокотехнологичных производств (30%), корпоративные фонды (15%), целевые фонды с приоритетной поддержкой проектов НТИ (20%) и фонды, ориентированные на глобальные рынки (25%).

Фонды ранней венчурной поддержки проектов НТИ будут иметь средний размер 2-10 млрд рублей (на 2017-2020 гг), долю РВК 1-2 млрд рублей.

Фонды развития высокотехнологичных производств будут поддерживать компании и помогать им выходить на глобальные рынки. Их размер в среднем будет варьироваться от 3 до 10 млрд рублей, доля РВК составит 1-3 млрд рублей.

Корпоративные фонды будут содействовать развитию рынков выходов, их размеры - от 1 до 5 млрд рублей, доля РВК - до 1 млрд рублей.

Целевые фонды с приоритетной поддержкой проектов НТИ - это совместные фонды со "Сколково", фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Их размер - 1-3 млрд рублей, доля РВК - 0,5-1,5 млрд рублей.

Размеры фондов, ориентированных на глобальные рынки, составят 3-15 млрд рублей с долей РВК 1-2 млрд рублей.

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