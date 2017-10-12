Тува объявила тендер на реконструкцию Коммунального моста через Енисей

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Управление автодорог Тувы объявило тендер на реконструкцию Коммунального моста - главного моста через Енисей в Кызыле, стоимость первого этапа работ объявлена в размере 250 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.
"Региональное управление автодорог объявило тендер на выполнение работ по реконструкции [моста]. Цена первого комплекса работ, заявленного на торги, 250,9 млн рублей. Кто будет претендовать на подряд, станет известно после 2 ноября, когда закончится прием заявок на участие в торгах", - сообщили в пресс-службе.
Планируется, что полностью реконструкция завершится в декабре 2019 года. Общая стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.
"Реконструкция будет кардинальной, в результате ее Коммунальный мост планируется довести до параметров дороги второй категории, расширив полотно от одной полосы до двух в каждую сторону, что значительно увеличит его пропускную способность", - сообщил руководитель ГАУ "Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва" Александр Галкин. На данный момент дорожное полотно моста соответствует лишь четвертой категории.
В настоящее время Коммунальный мост через Енисей является единственным в Кызыле, после землетрясения 2013 года сооружение находится в аварийном состоянии. Мост рассчитан на 1,5 тыс. машин в сутки, тогда как в реальности он пропускает около 15 тыс. единиц транспорта.
Как сообщалось ранее, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому Туве в 2017 году будут выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ.