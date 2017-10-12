Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тува объявила тендер на реконструкцию Коммунального моста через Енисей

Экономика и бизнес
12 октября, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Реконструкцию объекта планируется завершить в 2019 году, общая стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Управление автодорог Тувы объявило тендер на реконструкцию Коммунального моста - главного моста через Енисей в Кызыле, стоимость первого этапа работ объявлена в размере 250 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Региональное управление автодорог объявило тендер на выполнение работ по реконструкции [моста]. Цена первого комплекса работ, заявленного на торги, 250,9 млн рублей. Кто будет претендовать на подряд, станет известно после 2 ноября, когда закончится прием заявок на участие в торгах", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что полностью реконструкция завершится в декабре 2019 года. Общая стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей.

"Реконструкция будет кардинальной, в результате ее Коммунальный мост планируется довести до параметров дороги второй категории, расширив полотно от одной полосы до двух в каждую сторону, что значительно увеличит его пропускную способность", - сообщил руководитель ГАУ "Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва" Александр Галкин. На данный момент дорожное полотно моста соответствует лишь четвертой категории.

В настоящее время Коммунальный мост через Енисей является единственным в Кызыле, после землетрясения 2013 года сооружение находится в аварийном состоянии. Мост рассчитан на 1,5 тыс. машин в сутки, тогда как в реальности он пропускает около 15 тыс. единиц транспорта.

Как сообщалось ранее, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому Туве в 2017 году будут выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тыва
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама