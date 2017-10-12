Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 12 октября /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству одобрил проект федерального бюджета России на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Проект бюджета РФ на 2018 год предусматривает доходы в размере 15,26 трлн рублей и расходы в 16,53 трлн рублей, дефицит ожидается на уровне 1,27 трлн рублей. В 2019 году доходы бюджета ожидаются в сумме 15,54 трлн рублей, расходы - 16,38 трлн рублей, дефицит - 819,1 млрд рублей. В 2020 году объем доходов прогнозируется на уровне 16,29 трлн рублей, расходов - 17,16 трлн рублей, дефицит бюджета предусмотрен на уровне 869,9 млрд рублей.

В своем заключении к проекту бюджета комитет Госдумы выражает озабоченность предполагаемыми низкими темпами экономического роста в стране. "В основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018-2020 годы декларируется обеспечение стабильности и предсказуемости экономических и финансовых условий, устранение структурных дисбалансов и препятствий для развития. Однако основным вектором бюджетной политики в 2018-2020 годы будет завершение процесса бюджетной консолидации, изъятие части нефтегазовых доходов для формирования резервов, что фактически означает консервацию низких темпов экономического роста", - говорится в заключении.

Отмечается, что в результате жесткой монетарной политики, поддержания высокого уровня ключевой ставки и ограничения денежного предложения очевидно еще большее сжатие кредитования экономики, в связи с чем "ожидание роста инвестиций в основной капитал за счет собственных ресурсов предприятий представляется завышенным".

"Удельный вес расходов на реализацию госпрограмм в 2018 году составит 55% общего объема расходов федерального бюджета. Такие крупные направления расходов, как пенсионное обеспечение и поддержание обороноспособности страны, по-прежнему не входят в программную часть федерального бюджета", - указывают в комитете.

Также комитет считает необходимым разработать эффективные меры поддержки устойчивости региональных финансов, в частности, для обеспечения исполнения "майских указов" президента РФ.