Уровень безработицы в Чечне снизился за год с 10,1% до 9,2%

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ГРОЗНЫЙ, 12 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Чеченской Республике снизился за год с 10,1% до 9,2%, в том числе и за счет роста числа трудоустроенных выпускников высших и средних учебных заведений. Об этом в четверг сообщил ТАСС и. о. директора департамента по вопросам занятости населения министерства труда, занятости и социального развития региона Сулейман Омаев.
"Удалось снизить уровень регистрируемой безработицы ниже психологической отметки 10%. На 1 октября 2017 года он составил 9,2%", - сказал Омаев.
Он добавил, что на 1 октября 2016 года уровень безработицы в республике составлял 10,1%. "Оказываем содействие в трудоустройстве безработных, в том числе молодежи, выпускников высших и средних профессиональных образовательных организаций. В течение года за помощью в трудоустройстве в органы службы занятости населения обратилось более 1,5 тыс. выпускников техникумов и вузов, из них было трудоустроено 37,2%", - сказал Омаев.
Он уточнил, что последнее время наметился рост числа трудоустроенных выпускников почти в два раза. "Чаще других с просьбами о трудоустройстве обращаются выпускники по специальностям инженер, экономист, юрист. При этом в республике большой спрос на квалифицированных специалистов в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании", - объяснил собеседник агентства.
По его словам, в 2018 году планируется привлечь более 2 тыс. человек в мероприятия по снижению напряженности на рынке труда республики. "Пройдут стажировки выпускников на предприятиях для получения опыта работы, в том числе в организациях других регионов, состоятся уроки профориентации в школах, в высших и средних профессиональных образовательных организациях, запланированы ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, консультации с работодателями по развитию института наставничества", - добавил собеседник агентства.