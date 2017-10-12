"Совфрахт": судоходная линия между РФ и Сирией будет обеспечена грузами обеих стран

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Судоходная линия между российскими и сирийскими портами будет обеспечена российскими и сирийскими товарами, заявил ТАСС генеральный директор АО "Совмортранс" (входит в группу компаний "Совфрахт-Совмортранс") Олег Хайтаров.

"Уверен, что судоходная линия, о создании которой сообщил вице-премьер Рогозин, будет обеспечена грузопотоком, учитывая, что сотрудничество между Россией и Сирией расширяется и укрепляется", - считает он.

Ранее в ходе заседания постоянной Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о формировании новой судоходной линии между российскими и сирийскими портами для транспортировки сельскохозяйственных грузов.

На сегодняшний день один линейный сервис по морским перевозкам из России в Сирию уже существует - его обеспечивает логистическая компания "Совмортранс". Судоходная линия порт Новороссийск - порт Тартус и порт Латакия работает с августа 2017 года на регулярной основе с частотой отправок один раз в 10 дней.

"Работу судоходной линии из России в Сирию обеспечивает теплоход "Александр Ткаченко", - пояснил глава "Совмортранса". - Мы предлагаем своим клиентам перевозку "от двери до двери" на привлеченных судах, а также предоставляем услуги, связанные с таможенным оформлением и страхованием грузов, даем консультации по оформлению коммерческой документации. Из Новороссийска в Тартус и Латакию отгружаются промышленные товары и товары народного потребления. Так, в ноябре мы планируем перевозку сельскохозяйственной техники. На очереди - продукты питания от белорусских производителей, которые активно интересуются развитием бизнеса в регионе".

ПАО "Совфрахт" - головная компания группы "Совфрахт-Совмортранс". Оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов собственным и арендованным подвижным составом. Кроме этого, осуществляет морские и речные перевозки грузов, фрахтование, предоставляет брокерские услуги, услуги по судовому агентированию и страхованию грузов.