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Тамбовские власти подписали 10 соглашений на Международной Покровской ярмарке

Экономика и бизнес
13 октября, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Компании инвестируют в проекты региона более 2 млрд руб.

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Администрация Тамбовской области в рамках работы делового центра Международной Покровской ярмарки в Тамбове, которая пройдет в течение трех дней, подписала 10 соглашений о сотрудничестве с компаниями, которые инвестируют более 2 млрд рублей в проекты региона. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тамбовской области.

"Подписано десять соглашений на сумму более 2 млрд рублей", - сказали в правительстве региона.

По словам собеседника агентства, самые большие инвестиции в рамках подписанных соглашений предусмотрены компаниями "ИКС 5 Ритейл Групп" и "Газпром Газомоторное топливо".

"По соглашению с "ИКС 5 Ритейл Групп", компания до конца 2018 года откроет в Тамбовской области 45 новых магазинов с общим объемом инвестиций 1 млрд рублей и созданием 700 новых рабочих мест. Компания "Газпром Газомоторное топливо" инвестирует более 1 млрд рублей в проекты перевода автомобилей на газ и создаст 40 рабочих мест", - добавили в правительстве.

Кроме того, подписаны соглашения с банками ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанком, Сбербанком России, которые намерены работать по программам поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса Тамбовской области, а также с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость", компанией "Ростелеком" по пилотному проекту мониторинга пахотных земель с применением космических снимков, с Центробанком России по программе для повышения финансовой грамотности населения региона и другими.

Деловой центр создан в рамках ежегодной Международной Покровской ярмарки, которая проходит в Тамбове с 13 по 15 октября, она проводится с 2010 года. В прошлом году в ней приняли участие более 900 компаний, посетили порядка 250 тыс. туристов, выручка составила свыше 92 млн рублей.

В 2017 году на ярмарке ожидают более 1,1 тыс. участников, в том числе из Франции, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, не менее 300 тыс. туристов и порядка 111 млн рублей выручки. Покровская ярмарка является одной из крупнейших в ЦФО, в 2014 году она получила гран- при Национальной премии событийного туризма в номинации "Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов".

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