Кабмин вновь продлил срок ликвидации ФМС и ФСКН

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до 1 июля 2018 года срок завершения ликвидации Федеральной миграционной службы РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Согласно прежнему распоряжению кабмина, эти мероприятия нужно было завершить до 1 октября 2017 года. Этот срок уже неоднократно продлевался, еще ранее он был установлен как 1 июля 2017 года.

В апреле 2016 года Путин подписал указ, которым упразднил ФСКН и ФМС. Штатная численность этих служб передается в МВД, при этом штатная численность ФМС сокращается на треть. В структуре МВД упраздненные службы объединены в Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.