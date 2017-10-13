"Совет рынка" поддерживает идею включения Дальнего Востока в ценовую зону

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. НП "Совет рынка" считает целесообразным распространить на Дальний Восток ценовую зону оптового рынка электроэнергии и мощности. Об этом сообщил журналистам глава НП "Совет Рынка" Максим Быстров в кулуарах конференции "Развитие генерации после ДПМ", которая проходит в Пятигорске.

"Это позволило бы к проблеме Дальнего Востока подойти с более правильных рыночных позиций, чем то, что сейчас там происходит. Мы не понимаем, какая там рыночная цена (на электроэнергию - прим. ред.), как она формируются, часть тарифов субсидируется. Крайне непрозрачная среда. Мы хотим, чтобы там действовали общие рыночные принципы", - сказал Быстров, отвечая на вопрос, поддерживает ли "Совет рынка" создания на Дальнем Востоке ценовой зоны оптового рынка электроэнергии.

Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил ТАСС, что ведомство поддерживает идею включения территории Дальнего Востока в ценовую зону оптового рынка электроэнергии и мощности, что позволит создать конкуренцию на энергетическом рынке региона и сформировать рыночный механизм возмещения затрат на модернизацию существующего и строительство нового оборудования. Сроки создания ценовой зоны на Дальнем Востоке Текслер не назвал.

Быстров также отметил, что для создания ценовой зоны на Дальнем Востоке не придется приватизировать дочерние и зависимые общества "Русгидро", которые сейчас работают в регионе.

"В идеале, наверное, да. Но сейчас их приватизировать бессмысленно, потому что у них стоимость никакая, ровно потому что там нет ни рынка, ничего, их просто никто не купит. А когда создастся рынок, если "РусГидро" или государство захочет, то может приватизировать". "У нас же действуют госкомпании на рынке - "Интер РАО", "Газпром энергохолдинг", никто их не собирается приватизировать", - отметил Быстров, рассуждая на тему возможности приватизации "дочек" "Русгидро" при создании ценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности на Дальнем Востоке.