Ткачев предложил уничтожать на границе контрабандную продукцию АПК

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает уничтожать на месте импортную сельхозпродукцию, не имеющую необходимой документации. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании по развитию АПК, которое в Воронеже поводит президент России Владимир Путин.

Ткачев отметил, что после введения запрета на ввоз в Россию сельхозпродукции из "подсанкционных" стран примерно в три раза вырос ввоз из Белоруссии.

"Необходимо закрыть этот канал серого импорта. Необходимо досматривать каждую грузовую машину, если нет фитосанитарных, ветеринарных документов, не возвращать груз обратно, как сейчас это делаем, а мы предлагаем уничтожать [такой груз] на месте", - сказал Ткачев.

Он пояснил, что недобросовестные поставщики пользуются возможностью провезти такие товары в обход пунктов досмотра. По его словам, предлагаемая мера позволит уничтожить порядка 70% такой "серой" продукции, "а значит, контрабандисты понесут серьезные потери и забудут дорогу к нам". Министр отметил, что действующая нормативная база не позволяет привлекать к адекватной ответственности таких нарушителей. "Необходимо ужесточить ответственность за ввоз санкционной продукции, а также предусмотреть изъятие не только самой продукции, но и транспортных средств, которыми они ее перевозят", - добавил Ткачев.

Министр также предложил наделить Россельхознадзор полномочиями в части контроля за содержанием пестицидов и агрохимикатов в импортной продукции, чтобы представители ведомства могли выезжать на места производства такой продукции для проверки допустимого уровня химикатов. В целом, по словам Ткачева, расширения полномочий Россельхознадзора по контролю за деятельностью региональных ветеринарных служб также поможет лучше бороться с серым импортом.