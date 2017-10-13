Sky: самый высокий небоскреб в Африке построят в новой столице Египта

Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 13 октября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Самый высокий небоскреб на Африканском континенте будет возведен в новой административной столице Египта, которая расположится в нескольких десятках километрах к западу от Каира. Грандиозная башня войдет в отдельный комплекс делового района, в котором также будет находиться 12 торговых центров, пять высотных жилых домов и две суперсовременные гостиницы.
Высота египетского небоскреба составит 345 м, а его строительство, как и всего бизнес-центра административной столицы, как предполагается, завершится в течение ближайших 43 месяцев. Общая стоимость возведения делового цента, к которому относится и башня-великан, как сообщил телеканал Sky News Arabia, превысит $3 млрд.
Согласно перспективному плану, в новую административную столицу страны будут переведены парламент и правительство, здесь же создается новая резиденция главы государства - президента. В отдельном дипломатическом районе будут сосредоточены 150 посольств иностранных государств.
Проект Нового Каира, который протянется до Суэцкого канала, оценивается в $45 млрд. Он должен расположиться на площади в 700 кв. км. Нынешняя столица будет связана с административной железнодорожной сетью, в новом городе будет действовать международный аэропорт, а также крупнейший на Ближнем Востоке парк развлечений. Протяженность автомобильных трасс в городе превысит 10 тыс. км. Будут также построены десятки гостиниц на 40 тыс. номеров и 25 жилых кварталов.
Реализация этого проекта позволит переселить из Большого Каира около 5 млн человек. Недвижимость в административной столице можно приобрести уже сейчас, а первые жильцы смогут переехать на новые квартиры, как ожидается, уже в середине 2018 года.