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Sky: самый высокий небоскреб в Африке построят в новой столице Египта

Экономика и бизнес
13 октября, 15:29 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

По данным телеканала Sky News Arabia, высота здания составит 345 м

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КАИР, 13 октября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Самый высокий небоскреб на Африканском континенте будет возведен в новой административной столице Египта, которая расположится в нескольких десятках километрах к западу от Каира. Грандиозная башня войдет в отдельный комплекс делового района, в котором также будет находиться 12 торговых центров, пять высотных жилых домов и две суперсовременные гостиницы.

Высота египетского небоскреба составит 345 м, а его строительство, как и всего бизнес-центра административной столицы, как предполагается, завершится в течение ближайших 43 месяцев. Общая стоимость возведения делового цента, к которому относится и башня-великан, как сообщил телеканал Sky News Arabia, превысит $3 млрд.

Согласно перспективному плану, в новую административную столицу страны будут переведены парламент и правительство, здесь же создается новая резиденция главы государства - президента. В отдельном дипломатическом районе будут сосредоточены 150 посольств иностранных государств.

Проект Нового Каира, который протянется до Суэцкого канала, оценивается в $45 млрд. Он должен расположиться на площади в 700 кв. км. Нынешняя столица будет связана с административной железнодорожной сетью, в новом городе будет действовать международный аэропорт, а также крупнейший на Ближнем Востоке парк развлечений. Протяженность автомобильных трасс в городе превысит 10 тыс. км. Будут также построены десятки гостиниц на 40 тыс. номеров и 25 жилых кварталов.

Реализация этого проекта позволит переселить из Большого Каира около 5 млн человек. Недвижимость в административной столице можно приобрести уже сейчас, а первые жильцы смогут переехать на новые квартиры, как ожидается, уже в середине 2018 года.

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