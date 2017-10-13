Суд удовлетворил иски АСВ в пользу Татфондбанка на 20,5 млрд рублей

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КАЗАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Суд удовлетворил исковые заявления конкурсного управляющего обанкротившегося Татфондбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на общую сумму 20,53 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете конкурсного управляющего, опубликованном в пятницу.
"По состоянию на 1 сентября 2017 года, в суды подано 2 тыс. 29 исковых заявлений на общую сумму 65,13 мдрд рублей (с учетом исков, предъявленных до даты открытия конкурсного производства), из которых удовлетворены 673 исковых заявления на общую сумму 20,53 млрдрублей", - сказано в сообщении.
Суд отказал в удовлетворении или прекратил производство по 25 исковым заявлениям на сумму 59,6 млн рублей, остальные иски находятся на рассмотрении в суде. По данным отчета конкурсного управляющего, на указанную дату балансовая стоимость активов банка составила 203,9 млрд рублей, оценочная - 3 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года, позже Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом. Отрицательный капитал Татфондбанка, по оценке временной администрации, составил 118,3 млрд рублей. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года, Татфондбанк по величине активов занимал 42 место в банковской системе РФ.