Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ткачев: рост сельхозпроизводства в РФ в 2017 году может замедлиться до 2,5-3%

Экономика и бизнес
13 октября, 15:43 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 13, октября. /ТАСС

При этом ранее Минсельхоз РФ прогнозировал увеличение объема сельхозпроизводства по итогам текущего года на 3,5-4%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Рост сельскохозяйственного производства в России по итогам 2017 года может составить 2,5-3%, сообщил на совещании по развитию АПК министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"По итогам года мы ожидаем, что рост АПК составит в районе 2,5-3% - прежде всего, за счет рекордного урожая зерна, а также за счет сохранения темпов роста в животноводстве на уровне примерно 4%", - сказал он.

При этом ранее Минсельхоз РФ прогнозировал увеличение объема сельхозпроизводства по итогам текущего года на 3,5-4%.

В последние годы российский АПК показывает высокие темпы роста. Так, в 2015 году рост составил 3%, в 2016 году - 4,8%. При этом ранее Ткачев отмечал в интервью ТАСС, что в 2017 году ожидается увеличение объема производства продукции АПК на уровне последних лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Ткачев, Александр Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
2
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
3
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама