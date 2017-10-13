Ткачев: рост сельхозпроизводства в РФ в 2017 году может замедлиться до 2,5-3%

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Рост сельскохозяйственного производства в России по итогам 2017 года может составить 2,5-3%, сообщил на совещании по развитию АПК министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"По итогам года мы ожидаем, что рост АПК составит в районе 2,5-3% - прежде всего, за счет рекордного урожая зерна, а также за счет сохранения темпов роста в животноводстве на уровне примерно 4%", - сказал он.
При этом ранее Минсельхоз РФ прогнозировал увеличение объема сельхозпроизводства по итогам текущего года на 3,5-4%.
В последние годы российский АПК показывает высокие темпы роста. Так, в 2015 году рост составил 3%, в 2016 году - 4,8%. При этом ранее Ткачев отмечал в интервью ТАСС, что в 2017 году ожидается увеличение объема производства продукции АПК на уровне последних лет.