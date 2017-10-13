Россия и Пакистан договорились об организации поставок российского СПГ

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия и Пакистан договорились о создании условий для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России на регазификационные терминалы республики. Соответствующее соглашение подписали замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин и замглавы министерства энергетики Пакистана Сикандар Султан Раджа, говорится в сообщении российского Минэнерго.
"Документ предусматривает создание условий для поставок российской стороной сжиженного природного газа на регазификационные терминалы Пакистана для обеспечения потребностей энергетического сектора республики", - отмечается в пресс-релизе.
Как ожидается, "Газпром" и Pakistan LNG в течение двух месяцев после вступления соглашения в силу выйдут на подписание долгосрочного договора купли-продажи СПГ.