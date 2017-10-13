РФ удовлетворена консультациями с ЕК по делу "Газпрома"

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Российская сторона удовлетворена результатами состоявшихся в Брюсселе консультаций с Еврокомиссией по антимонопольному делу "Газпрома". Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении "Газпрома" по итогам встречи замглавы российской компании Александра Медведева и еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Мы удовлетворены итогами сегодняшней встречи, которая прошла в конструктивном ключе", - подчеркнул Александр Медведев.

"На переговорах обсуждалось текущее антимонопольное расследование в отношении деятельности "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе и предложения, высказанные в ходе рыночного теста. Приняв во внимание результаты, полученные в ходе рыночного теста, стороны смогли достичь прогресса в переговорах и договорились продолжить работу по поиску взаимоприемлемого решения", - отмечается в заявлении.

Ранее удовлетворение результатами переговоров высказала и Еврокомиссия. Как сообщили в ЕК, "стороны достигли позитивного прогресса на состоявшихся консультациях".

Антимонопольное расследование

Антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" Еврокомиссия начала в 2012 году в связи с обвинениями российской компании со стороны ряда государств ЕС в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. В 2015 году газовому холдингу было выдвинуто официальное уведомление о претензиях (statement of objections). Осенью того же года ЕК и "Газпром" начали технические консультации по делу.

Практические предложения

В марте 2017 года "Газпром" направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного разбирательства. Компания согласилась исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы к западноевропейским бенчмаркам.

"Газпром" также готов перенести пункты сдачи газа, чтобы Венгрия, Польша и Словакия смогли получать газ на границах Литвы и Болгарии. Кроме того, российский газовый холдинг пообещал не требовать от Болгарии возмещения ущерба из-за отказа от "Южного потока".

"Газпром" возьмет на себя эти обязательства на восемь лет. Если компания их нарушит, то ЕК сможет наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота компании без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

Рыночные тесты

После этого весной 2017 года Еврокомиссия провела так называемые рыночные тесты.

Сначала свое отношение к предложениям "Газпрома" должны были высказать все страны, которые направляли жалобы на действия компании на газовом рынке ЕС - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Болгария с некоторыми замечаниями одобрила предложенный "Газпромом" вариант урегулирования антимонопольного разбирательства. А Польша, Литва и Эстония выступили против мирового соглашения.

В мае Еврокомиссия завершила изучение реакции рынка (так называемый рыночный тест) на свои предложения по урегулированию спора с "Газпромом" и сбор комментариев от заинтересованных участников европейского рынка по предложениям компании.