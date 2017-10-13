В Белоруссии заявили, что не нарушают порядок поставок томатов в РФ

/МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для изучения ситуации с поставками томатов на российский рынок, которые экспортируются в соответствии с согласованным сторонами порядком. Об этом заявил ТАСС в пятницу заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый.

"Мы работаем в законном порядке, ничего не нарушая", - отметил вице-премьер белорусского правительства.

Русый подтвердил, что белорусская сторона готова принять у себя специалистов Россельхознадзора для изучения ситуации с поставками томатов и других видов продукции на российский рынок. "Они приезжали к нам весной, смотрели хранилища, расположенные вдоль границы с Украиной. Мы договорились, что они [специалисты Россельхознадзора] приедут к нам осенью", - сказал вице-премьер.

"Мы открыты, пусть посмотрят наши хранилища. Сейчас идет закладка [продовольствия на зиму], мы всегда готовы поделиться", - отметил заместитель премьер-министра Белоруссии.

Как сообщалось, Россия с 16 октября приостанавливает импорт томатов из ряда стран Азии и Африки, которые поступают на российский рынок реэкспортом из Белоруссии. Ведомство получило информацию об увеличении Белоруссией импорта томатов из стран, в отношении которых Россия ввела ограничительные меры.

При этом Россельхознадзор фиксирует значительное увеличение поставок из Белоруссии как местных томатов, так и реэкспорта помидоров из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии. Установить точное происхождение этой продукции не удалось, отметили в Россельхознадзоре.