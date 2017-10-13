Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белоруссии заявили, что не нарушают порядок поставок томатов в РФ

Экономика и бизнес
13 октября, 18:20 UTC+3 МИНСК 13, октября. /ТАСС

Отмечается, что белорусская сторона готова принять у себя специалистов Россельхознадзора для изучения ситуации

Поделиться
Материал из 1 страницы

/МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для изучения ситуации с поставками томатов на российский рынок, которые экспортируются в соответствии с согласованным сторонами порядком. Об этом заявил ТАСС в пятницу заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый.

"Мы работаем в законном порядке, ничего не нарушая", - отметил вице-премьер белорусского правительства.

Русый подтвердил, что белорусская сторона готова принять у себя специалистов Россельхознадзора для изучения ситуации с поставками томатов и других видов продукции на российский рынок. "Они приезжали к нам весной, смотрели хранилища, расположенные вдоль границы с Украиной. Мы договорились, что они [специалисты Россельхознадзора] приедут к нам осенью", - сказал вице-премьер.

"Мы открыты, пусть посмотрят наши хранилища. Сейчас идет закладка [продовольствия на зиму], мы всегда готовы поделиться", - отметил заместитель премьер-министра Белоруссии.

Как сообщалось, Россия с 16 октября приостанавливает импорт томатов из ряда стран Азии и Африки, которые поступают на российский рынок реэкспортом из Белоруссии. Ведомство получило информацию об увеличении Белоруссией импорта томатов из стран, в отношении которых Россия ввела ограничительные меры.

При этом Россельхознадзор фиксирует значительное увеличение поставок из Белоруссии как местных томатов, так и реэкспорта помидоров из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии. Установить точное происхождение этой продукции не удалось, отметили в Россельхознадзоре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама