Пилотные проекты по переходу к новой модели теплоснабжения запустили в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Два пилотных проекта новой модели теплоснабжения городов начали действовать в России. Об этом сообщил на конференции "Роль нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона" в Екатеринбурге замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ Алексей Храпков.

"Уже два соглашения о переходе к новой модели подписано, "Сибирская генерирующая компания" подписала такое соглашение с городом Рубцовском Алтайского края, и соглашение между городом Воронежем и ПАО "Квадра" было подписано на днях в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Это первые шаги, и темп реализации нового закона в России будет зависеть от успешности этих "пилотов". Первые полгода-год в процесс включится до десяти городов и пилотных компаний, при их успешности мы прогнозируем экспоненциальный рост, внедрение новой модели в России будет иметь массовый лавинообразный характер", - сказал он.

По словам Храпкова, новый закон о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры регионов был принят 29 июля и еще не обзавелся подзаконными актами. "Сейчас нет ничего лучше для массовой реализации этого закона, чем пилотные проекты", - отметил он, добавив, что при переходе недопустимо давление.

О законе

По словам инициаторов закона, необходимость перехода к новой модели теплоснабжения по так называемой "закрытой" схеме вызвана растущими потерями тепла в нынешних так называемых "открытых" схемах, реализуемых во всех городах России. Потери от всего отпускаемого ТЭЦ и ГРЭС тепла в среднем по РФ выросли с 9% в 2000 году до 15% в 2015 году. Наибольшие потери отмечаются в Свердловской области - около 22%, наименьшие - в Татарстане - около 5%. В Москве и Санкт-Петербурге потери оцениваются в 7% и 10% соответственно, среднеевропейский показатель - от 4% до 8%. В качестве "выдающегося результата" эксперты отмечают теплоснабжение нового района "Академический" в Екатеринбурге - здесь потери не превышают 3%.

Федеральное законодательство предусматривает переход всех российских городов на "закрытую" схему теплоснабжения к 1 января 2022 года. Как сказал ранее замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, за счет эффекта высвобождающихся ресурсов, снижения потерь тепла и воды, уменьшения потребления газа, угля и мазута ожидается серьезный мультипликативный эффект.

Конференция "Роль нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона" посвящена перспективам развития инфраструктуры города, сегодняшним проблемам в этой сфере, а также стимулам к изменению ситуации для властей и горожан. Главная тема конференции - дорожная карта перехода к новой модели рынка тепла системы централизованного теплоснабжения Екатеринбурга. Организатором мероприятия выступили медиахолдинг "Эксперт" совместно с Агентством стратегических инициатив, при участии компании "Т-Плюс".