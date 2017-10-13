ВТБ может предоставить компании CEFC кредит на участие в капитале "Роснефти"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ может предоставить китайской компании CEFC кредит на участие в капитале "Роснефти". Об этом глава банка Андрей Костин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу.

"Мы готовы это сделать, если такой интерес есть, потому что это достаточно интересная сделка", - прокомментировал он возможность предоставления кредита.

Костин также выразил уверенность в том, что вопрос участия CEFC в капитале "Роснефти" не зависит от предоставления кредита.