ВТБ может предоставить компании CEFC кредит на участие в капитале "Роснефти"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ может предоставить китайской компании CEFC кредит на участие в капитале "Роснефти". Об этом глава банка Андрей Костин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу.
"Мы готовы это сделать, если такой интерес есть, потому что это достаточно интересная сделка", - прокомментировал он возможность предоставления кредита.
Костин также выразил уверенность в том, что вопрос участия CEFC в капитале "Роснефти" не зависит от предоставления кредита.